Вузам Хабаровского края рекомендовали перейти на дистанционное обучение до 6 декабря

ТАСС, 3 ноября. Власти Хабаровского края рекомендовали всем вузам региона перевести студентов на дистанционное обучение на период до 6 декабря. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Вузам рекомендовано до 6 декабря находиться на дистанционном обучении. Всем руководителям вузов даны жесткие указания по организации процесса вакцинации студентов", - сказал Никонов, уточнив, что обучение в школах и колледжах продолжится в очном формате.

Он также отметил, что возможно введение системы QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, при посещении общежитий.

Ранее на оперштабе было принято решение о закрытии с 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе торговых центров непродовольственных товаров, развлекательных, культурных объектов. Предприятия косметических и бытовых услуг, заведения общепита будут работать также только навынос и доставку, алкомаркеты закроют.

С 4 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего нужно будет предъявлять для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских. С 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95 011 случаев заражения коронавирусом, 437 - за последние сутки. Всего на лечении находятся 6 988 человек, в том числе 2 179 стационарно, 4 809 амбулаторно. Привиты от коронавирусной инфекции 388 286 жителей края, полностью завершили вакцинацию 358 368 человек.