МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. День преподавателя высшей школы будет отмечаться 19 ноября. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале в среду.

"Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы. <…> Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября - день рождения основателя Московского государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова", - говорится в сообщении.

Установление профессионального праздника в 2021 году, объявленном президентом России Годом науки и технологий, поможет повысить престиж профессии преподавателя высшей школы, добавили в ведомстве.

Как отметил Фальков, слова которого привели в пресс-службе, задачей преподавателя во все времена было "вдохновить и разжечь любознательность, верно направить и помочь достигнуть амбициозных целей", "заинтересовать, разбудить стремление к новому, научить правильно задавать вопросы и находить ответы".

"А сегодня преподаватель еще и находится на фронтире научных знаний, делится со студентами передовым опытом в сфере научных исследований и разработок. Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник", - отметил Фальков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки в течение месяца принять документ, который установит в России профессиональный праздник для преподавателей высшей школы.