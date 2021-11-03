Антиковидные паспорта для школьников могут ввести в Туве

ТАСС, 3 ноября. Антиковидные паспорта для каждого школьника могут ввести в Туве, соответствующий вопрос поручено проработать министерству образования республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"Ведомству поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика <...>. Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей", - сообщили в пресс-службе.

С 1 ноября в республике введена система входа с предъявлением QR-кодов в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы и МФЦ. Подобную систему пропуска также должны ввести и для входа в помещения государственных и муниципальных органов власти, а также в государственные и муниципальные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги.

Сообщается, что вход в школы и детсады тоже должен допускаться при предъявлении QR-кодов всеми без исключения посетителями, будь то работники или родители воспитанников. Решением республиканского оперативного штаба, всем госучреждениям и органам муниципального звена, а также министерству образования дано поручение до завершения нерабочей недели организовать указанный пропускной режим на всех подучетных объектах.

По данным республиканского Минздрава, за последние сутки в Туве зарегистрированы 72 новых случая заражения, среди заболевших 13 детей младше 17 лет. В стационарных госпиталях лечатся 460 больных, в том числе 60 детей.