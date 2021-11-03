Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" и "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", - сказала она.
Петренко пояснила, что предложения СК связаны с ростом количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России. Так, за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а уже за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч. При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность.