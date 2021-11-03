Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов

"Председатель Следственного комитета России дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" и "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", - сказала она.

Петренко пояснила, что предложения СК связаны с ростом количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России. Так, за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а уже за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч. При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность.