МГПУ с 15 ноября будет пускать на очные занятия по QR-кодам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский городской педагогический университет (МГПУ) с 15 ноября будет допускать студентов на очные занятия только при предъявлении QR-кода, сообщается на сайте вуза.

"С 15 ноября 2021 года студенты, обучающиеся по программам высшего образования, допускаются к учебным занятиям на территории университета при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для студентов с медотводом и младше 18 лет в университете будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Для обучающихся, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что специальный QR-код для обучающихся и сотрудников планирует с 8 ноября ввести МГТУ имени Н. Э. Баумана, но только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.