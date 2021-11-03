Доля запросов в поиске "Яндекса" со словом "туман" в Москве выросла в три раза

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Доля запросов со словом "туман" в "Яндексе" во вторник увеличилась в три раза по сравнению со средним показателем на прошлой неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса" в среду.

"Вчера доля запросов со словом "туман" в Москве была в три раза выше, чем в среднем на прошлой неделе. В топе популярных слов "туман" поднялось из пятой тысячи в первую сотню (на 48-е место)", - отметили в компании.

В "Яндексе" уточнили, что на прошлой неделе слово "туман" встречалось в основном в названиях песен, фильмов, в то время как вчера пользователей интересовали причины сильного тумана, а также то, когда он рассеется.

Слово "туман" 2 ноября стало вторым по популярности запросом в Google после темы коронавируса, говорилось во вторник в результатах аналитики сервиса Google trends.

Синоптики Гидрометцентра, выпустившие во вторник специальное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, прогнозировали, что туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Московской области до 15:00 мск. Однако полностью он так и не покинул регион. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, образовавшийся туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк утром в среду предположила, что туман рассеется в Москве к 10:00 мск.