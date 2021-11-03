Чартеры и кортежи. Участников саммита по климату обвинили в загрязнении окружающей среды

Тысячи делегатов явились на конференцию ООН по климату на личных самолетах и с гигантскими кортежами, что заставляет задуматься, насколько участники COP26 сами готовы отказаться от старых привычек ради "зеленого перехода".

Паводки, COVID-тесты и протесты. Как в Глазго проходит конференция по климату

Саммит COP26 в Глазго, где мировые лидеры встретились ради спасения планеты, едва сам не стал климатической катастрофой. На фоне разговоров о снижении выброса углерода высокопоставленные гости форума прибывают на COP26 частными самолетами и колоннами автомобилей. За две недели саммита Шотландия ожидает в общей сложности около 400 частных джетов.

Среди любителей такого транспорта — миллиардер Джефф Безос, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский принц Чарльз, американский президент Джо Байден и другие сильные мира.

Массовое прибытие авиатранспорта создало ситуацию, из-за которой пустые самолеты улетали на десятки километров в поисках места для парковки. Кроме того, из-за перекрытых в Глазго дорог в разных частях города образовались пробки, что, по сообщению местных властей, вызвало "локальное повышение уровня загрязнения воздуха".

Во благо спасения Земли

По подсчетам The Telegraph, за все время проведения саммита в атмосферу будет выброшено столько же CO2, сколько 4 200 британцев выбрасывают за год. Причем 85% углекислого газа придется на долю авиатранспорта. Предварительные оценки показывают, что самолеты гостей мероприятия произведут 13 т CO2 — больше, чем 1,5 тыс. шотландцев могли бы за целый год. Это не считая вертолетов и гигантских автокортежей, которые также используют гости.

Небольшие самолеты представительского класса выбрасывают в 10 раз больше газов на одного пассажира, чем коммерческие рейсы. Всего за 6 ч полета они вырабатывают столько CO2, сколько средний человек за год. Всего на долю авиаперевозок приходится около 3% глобальных выбросов СO2.

Практически каждый национальный лидер путешествует именно частными рейсами, которые перевозят гораздо меньше пассажиров, что делает воздействие на окружающую среду более губительным.

"Полеты на частных самолетах показали, что все страстные утверждения о решении чрезвычайной климатической ситуации на самом деле являются серьезным климатическим лицемерием", — заявила член шотландского парламента и официальный представитель лейбористов Моника Леннон.

Экологически чистый самолет

На саммите особо отличился и хозяин мероприятия — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В первые дни проведения COP26 он призывал участников конференции перестать "укутывать Землю в одеяло из СО2". Каково же было удивление журналистов, когда стало известно, что в Лондон премьер возвращается на частном самолете. Это при том, что дорога на поезде из Глазго в столицу заняла бы всего 4,5 ч. На Даунинг-стрит жуналистам напомнили о "плотном графике" премьера и рассказали об "экологически безопасном" топливе его самолета.

"Он (самолет Джонсона) производит на 15% меньше выбросов CO2, чем более крупный самолет RAF Voyager", который использует королевская семья, отметил представитель политика.

"Мы используем особый тип топлива, который представляет собой смесь из 35% экологически чистого авиационного топлива и 65% обычного топлива, что является максимально допустимым количеством, и, очевидно, выбросы будут компенсированы", — добавил он.

Климатический антигерой

Главным антигероем климатической встречи внезапно оказался президент США Джо Байден. Его борт Air Force One сопровождали четыре других больших самолета, которые, по подсчетам СМИ, сгенирируют почти 1 тыс. т CO2 за все путешествие.