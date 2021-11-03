В Москве не зафиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ после тумана

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты не зафиксировали на автоматических станциях Мосэкомониторинга превышения концентраций загрязняющих веществ после сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как отмечали специалисты, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха. Жители Подмосковья и некоторых районов Москвы периодически жаловались в социальных сетях на запах гари.

"Прошедшей ночью (за счет усиления скорости ветра, менее интенсивной и не столь мощной инверсии) отмечены более благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере чем накануне. В результате в ночные и утренние часы 3 ноября превышений максимального разового норматива на автоматических станциях не зафиксировано", - рассказал собеседник агентства.