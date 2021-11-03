Темпы вакцинации в УрФО выросли с начала октября в 11 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации населения от коронавируса в Уральском федеральном округе (УрФО) выросли за октябрь в 11 раз и составляют около 84 тыс. человек в сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду аппаратом полномочного представителя президента в округе.

"С 30 октября темпы вакцинации в Уральском федеральном округе выросли в среднем до 84 тыс. человек в сутки. Это в 11 раз больше, чем в начале октября. На 3 ноября в округе вакцинировано первым компонентом более 4,7 млн человек - это 38,3% от всех жителей УрФО. Вторым компонентом - почти 4 млн человек. Активнее всего прививаются жители Свердловской и Челябинской областей", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в начале октября в сутки вакцинировались около 7,5 тыс. жителей УрФО. С 8 октября, когда регионы начали вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, показатель вырос до 16 тыс. человек.

"Сейчас вакцинация и ответственное соблюдение всех ограничительных мер - главные способы сохранить людей. Не стоит расслабляться в выходные дни. Их нужно использовать как возможность привиться и дать организму восстановиться в первые дни после ввода компонента", - приводятся слова полпреда Владимира Якушева.