Губернатор Курганской области сообщил, что дефицит "Спутника Лайт" сохраняется в регионе

Ранее в правительстве региона сообщали о том, что в Кургане запас "Спутника Лайт" закончился.

"По "Лайту" пока дефицит есть", - сказал он, отметив, что ситуация с наличием вакцины "Спутник V" остается стабильной, она есть в наличии.

В Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100, согласно данным регионального оперативного штаба. В этой связи власти увеличили объем ограничительных мер. С 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а с 25 октября - обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет. Также в четверг власти объявили о введении обязательной самоизоляции с 30 октября по 7 ноября для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Кроме того, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания и ряда других объектов.

Оперштаб области также принял решение о введении досрочных школьных каникул с 22 октября, которые продлятся по 7 ноября. Кроме того, с 25 октября по 7 ноября решено перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. Также с 25 октября организации в сфере общественного питания должны работать до 23:00 (21:00 мск).

С 30 октября по 7 ноября - на период нерабочих дней в регионе - приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общественного питания, а при проведении банкетов, поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих - не более 10 человек. Полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. В этот период также приостанавливается проведение спектаклей и концертов, прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.