В Архангельской области развернули максимальное число ковидных коек с начала пандемии

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноября. /ТАСС/. Максимальное число коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией развернуто в Архангельской области с начала пандемии, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Для оказания стационарной помощи больным COVID-19 в Архангельской области развернуто 2 818 коек - это максимум за всю историю пандемии в регионе", - говорится в сообщении.

Их число увеличено почти в два раза по сравнению с летом. В июле суммарно по области функционировало 1 466 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава регионального минздрава Александр Герштанский в конце прошлой недели заявил о выходе на плато - количество выздоровевших пациентов за сутки примерно равно числу заболевших. "В целом мы отмечаем положительную динамику, - приводит пресс-служба слова Герштанского. - С 11 октября на территории региона действуют новые ограничительные мероприятия, которые позволили снизить скорость распространения коронавируса".

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%. 396 820 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 360 668 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 101 328 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки 464 случая. 93 953 человека выздоровели. Зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса.