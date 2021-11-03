Губернатор Томской области продлил нерабочие дни в регионе до 15 ноября

ТОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней в регионе на неделю, то есть до 15 ноября, в связи с ростом заболеваемости ковидом, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности, госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября - при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

Как отмечает пресс-служба администрации, глава региона принял решение с 8 ноября ввести запрет на посещение без документов о состоянии здоровья учреждений общепита, торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением базовых ограничений - масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли, при этом увеличив число автобусных рейсов. "Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя. Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет", - отметил Жвачкин.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано более 48 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,4 раза - с 100 до 240. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали к середине месяца около 50% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.