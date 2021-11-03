ВЦИОМ: половина россиян предпочитают строгих начальников, не обращая внимания на их пол

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около половины опрошенных россиян (47%) отдают предпочтение строгим начальникам, при этом их пол не так важен (63%) для них. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте организации.

"Почти половина россиян (47%) хотели бы себе строгого начальника (66% в 2014 г.), только 13% - мягкого (26% в 2014 г., 21% в 1989 г.), а для 40% это неважно", - говорится в сообщении.

Кроме того, более половины респондентов (63%) ответили, что для них не имеет значения пол начальника, однако с большей охотой выбирают мужчин, чем женщин (31% против 6%). "В последние несколько лет меняется тренд на запрос на начальников-мужчин: с 1989 по 2018 год их предпочитали половина россиян, а уже в 2020 году доля таких ответов составила только 30%", - отмечается в сообщении.

Среди качеств, которые являются предпочтительными для начальника, респонденты отметили спокойствие (63%), склонность к нововведениям (53%), умение ставить конкретные цели (63%), способность к формированию коллектива с комфортной в нем средой (64%), а также поддержание инициатив сотрудников (45%) и их самостоятельности (43%).

Почти половина опрошенных россиян (48%) ответили, что для них не имеет значения возраст начальника, однако чаще всего отдают предпочтение более зрелому руководителю, чем молодому (39% против 13%). Почти три четверти респондентов (69%) ответили, что не обращают внимания на вероисповедание начальника. Его национальность также не является приоритетным пунктом - 65% респондентов ответили, что это для них значения не имеет.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.