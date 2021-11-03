Курганские школьники будут учиться на удаленке с 8 по 14 ноября

ТАСС, 3 ноября. Оперативный штаб Курганской области принял решение отправить на дистанционное обучение школьников региона с 8 по 14 ноября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента образования и науки региона.

Ранее оперштаб принял решение отправить школьников на досрочные каникулы с 22 октября по 7 ноября. Кроме того, с 25 октября по 7 ноября было решено перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска.

"Учитывая ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и продолжающуюся вакцинацию, школьники Курганской области с 8 по 14 ноября будут учиться в дистанционном формате. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, всю следующую неделю студенты вузов, колледжей и техникумов будут учиться с применением дистанционных технологий.

"Занятия в рамках дополнительного образования будут проходить только в формате онлайн. <…> Детские сады с 8 ноября начнут работать в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований и применением так называемого утреннего фильтра для детей", - добавили в департаменте.

О ситуации в регионе

В Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100, согласно данным регионального оперативного штаба. В этой связи власти увеличили объем ограничительных мер. С 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а с 25 октября - обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет. Также в четверг власти объявили о введении обязательной самоизоляции с 30 октября по 7 ноября для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев. Кроме того, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания и ряда других объектов. Также с 25 октября организации в сфере общепита должны работать до 23:00 (21:00 мск).

С 30 октября по 7 ноября - на период нерабочих дней в регионе - приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общественного питания, а при проведении банкетов, поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих - не более 10 человек. Полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. В этот период также приостанавливается проведение спектаклей и концертов, прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.