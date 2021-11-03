Власти Липецкой области сообщили, что около 15% прививок от COVID-19 делают в ТЦ

"У нас сегодня в 13 торговых центрах делают прививки [от коронавируса]. В сравнении торговые центры и поликлиники: уже до 15% вакцины [от коронавируса] у нас делают в торговых центрах. Запись в поликлиниках тоже очень насыщенная. Мы делаем все, чтобы помочь людям, которые сейчас желают максимально быстро вакцинироваться", - сказал он.

По словам Артамонова, после введения QR-кодов в регионе резко выросли очереди на вакцинацию, поэтому власти создали условия в торговых центрах. Губернатор пояснил, что для увеличения темпов вакцинации в регионе привлекли медработников, ранее вышедших на пенсию, медсестер из стоматологических клиник, кожно-венерологического диспансера, задействовали для помощи им студентов-медиков. "Люди понимают, что <...> Москва закрыта - без кода никуда, видят, что и здесь никуда не попасть, и понимают, что в будущее без вакцинации не уйти", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в регионе за последний месяц в пять раз увеличили темпы вакцинации, за последние сутки было привито 10 847 человек, это максимум с начала прививочной компании. Всего в регионе сделали прививку от ковида 534 420 человек, в том числе двукратно - 456 275 человек, план выполнен на 67,3% (по вакцинации 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек).

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 63 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 549 человек, 2 064 пациента умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, действует система QR-кодов. В Липецкой области с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, должны быть закрыты все торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.