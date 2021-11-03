В России зафиксировали 1 189 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 189 против 1 178 днем ранее, до 242 060, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум был зарегистрирован во вторник.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки было зарегистрировано 86 летальных случаев, в Московской области - 53, в Краснодарском крае - 43, в Ставропольском крае - 39, в Пермском крае - 37.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 40 443, до 8 633 643. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 269 случаев, в Московской области - 2 744, в Самарской области - 1 596, в Нижегородской области - 807, в Воронежской области - 800.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 946 145, следует из сообщения штаба.

Вылечившиеся после коронавируса

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 807, до 7 445 438, это максимальное значение с начала пандемии.

Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, снизилась до 86,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 326 пациентов в Санкт-Петербурге, 3 056 - в Московской области, 1 076 - в Республике Крым, 885 - в Самарской области, 841 - в Республике Саха (Якутия).

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 827 против 5 736 днем ранее, до 1 837 057. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 98 днем ранее. Всего в городе умер 31 631 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 6 628, до 1 611 991. В столице, по данным штаба, продолжают лечение 193 435 человек.