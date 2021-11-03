В Омской области доля свободных коек для больных COVID-19 составляет 8%

"[Сейчас] у нас больше коек, чем было осенью прошлого года. У нас введено 3,7 тыс. коек для ковидных больных. И в запасе есть порядка 300 коек, которые также обеспечены кислородом для того, чтобы ввести их в нужный момент, если будет продолжаться дальнейший рост [заболеваемости]. 8% коек сегодня у нас свободны. При всей тяжести нагрузки на систему здравоохранения все находится под контролем, опасности нет", - сказал Бурков.

Он пояснил, что большая часть больных проходят лечение на дому и полностью обеспечены лекарствами. "Это снимает нагрузку на коечный фонд", - сказал губернатор. По его словам, в Омской области план вакцинирования выполнен на 61%. "У нас в два с лишним раза выросла вакцинация в сутки, - добавил Бурков. - Общее количество провакцинированных составляет 727 тыс. человек".

Глава региона отметил, что в Омской области было принято решение не вводить локдаун, на котором настаивал Роспотребнадзор. "Он может привести к необратимым последствиям для бизнеса, 150 тыс. человек могли в дальнейшем остаться без работы, - пояснил он. - Мы должны думать о завтрашнем дне, о том, чтобы экономика работала".

Омские власти ввели с 30 октября QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. Также с 30 октября по 7 ноября запрещена деятельность детских игровых комнат, в ночное время (с 23:00 до 06:00) - работа предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. На этот же период отключены льготные транспортные карты. С 4 ноября QR-коды будут введены при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки было выявлено 536 случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии заболели 98 199 человек. Из них 76 812 пациентов выздоровели, умерли 2 485.