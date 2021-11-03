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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,03

Показатель оказался ниже единицы в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Москве, где он снизился до 0,94

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и сократился до 1,03, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель оказался ниже единицы в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Москве, где он снизился до 0,94 (это минимум с 27 октября).

В Санкт-Петербурге и Нижегородской области индикатор составил ровно 1, причем в последней он опустился до этой отметки впервые с 9 сентября. В Ростовской области коэффициент равен 1,03, в Воронежской и Свердловской областях - 1,04, в Красноярском крае - 1,06, Иркутской области и Подмосковье - 1,07, в Самарской области - 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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