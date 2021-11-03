СМИ: власти США смягчают подход к вакцинации в ВС из-за перспективы лишиться специалистов

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Перспектива лишиться тысяч военных и гражданских специалистов в ВС США, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19 или не успевших это сделать к установленному сроку, вынудила администрацию Джо Байдена смягчить подход к отказникам - они не будут, как предполагалось ранее, подлежать немедленному увольнению. Об этом сообщила в среду газета Stars and Stripes .

Министр обороны США Ллойд Остин 24 августа распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в ВС страны. Он не уточнил сроков завершения прививочной кампании, поручив это командованию каждого вида войск. В итоге в ВМС и в Корпусе морской пехоты крайним сроком прохождения полной вакцинации было определено 28 ноября, в Сухопутных войсках - 15 декабря, а для ВВС - 2 ноября. По истечении этих сроков не сделавшим прививки военнослужащим грозило увольнение, если только к этому времени они не получат освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам.

Эта угроза, как пишет издание, по-прежнему сохраняется, но она уже более не является "первоочередным вариантом принудительного исполнения" - перспектива лишиться тысяч квалифицированных специалистов "нигде не представляется столь пугающей, как в оборонном секторе". Газета напомнила, что в последние годы Пентагону приходится предпринимать колоссальные усилия для рекрутирования новобранцев, потеря же нескольких тысяч военнослужащих стала бы "ударом, сопоставимым в некоторых видах войск с потерей крупной военной базы". Ни в военном, ни в политическом отношении администрация Байдена не может себе этого позволить, поэтому она вынуждена была пойти на смягчение своего отношения к невакцинированным в министерстве обороны, не отказавшись при этом от проведения обязательной вакцинации в ВС, пишет издание.

"Избранный администрацией более гибкий подход [к проведению вакцинации в ВС] является разумным, - заявил изданию ведущий эксперт по оборонным вопросам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. - Число служащих, отказывающихся вакцинироваться, невелико, но в условиях нынешней напряженной ситуации на рынке труда с его уязвимыми цепочками поставок потеря даже десятка квалифицированных специалистов чревата серьезными нарушениями". Для ВС, отметил эксперт, такая потеря была бы еще и сопряжена со значительными репутационными издержками, так как увольнять, возможно, пришлось бы военнослужащих с прекрасным послужным списком, чем, непременно, воспользовались бы политические оппоненты нынешней администрации.

В минувший понедельник, пишет газета, администрация Байдена "обновила" требования об обязательной вакцинации от COVID-19 всех федеральных подрядчиков и контрактников Пентагона, фактически освободив их от немедленного увольнения своих служащих, отказавшихся прививаться и не имеющих освобождения от прохождения этой процедуры. Теперь, согласно представленному разъяснению, компаниям-подрядчикам предоставляется возможность самим подумать над тем, как побудить своих сотрудников к вакцинации, оставив вариант увольнения лишь на самый крайний случай.

О смягчении подхода в отношении невакцинированных в самих ВС США "просигнализировал" пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, заявив в минувший понедельник журналистам, что министр обороны Остин проинструктировал командующих о необходимости воздерживаться от увольнения непривившихся, пока не будут использованы все имеющиеся меры поощрения к вакцинации. "Если дойдет до применения карательной меры, они [командиры], разумеется, имеют на это полное право, - приводит газета слова Кирби. - Министр просто хочет, чтобы они до того, как прибегнуть к таким мерам, исчерпали весь запас других мер".

Тревога сохраняется

Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что, по данным на конец прошедшей недели, хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции сделали 97% американских военнослужащих и резервистов, но, отметила газета, некоторая тревога за проведение вакцинации в ВС страны сохраняется. В тех же ВВС, где крайний срок прохождения военнослужащими вакцинации истек во вторник, пока не отчитались об успешном завершении прививочной кампании. Согласно последним представленным ВВС данным, от 12 октября, 4% военнослужащих там не были полностью привиты от ковида.

"Данные прошлой недели позволяют предположить, что от 10 тыс. до 12 тыс. военнослужащих ВВС по-прежнему не привиты", - сообщила газете эксперт по оборонным вопросам Центра новой американской безопасности Кейт Кузьмински, пояснив, что по численности это персонал крупной базы Военно-воздушных сил США.