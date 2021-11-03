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Крупнейший вуз Югры продлит дистанционное обучение до 14 ноября

Также продолжится прививочная кампания на территории кампуса

ТАСС, 3 ноября. Студенты Югорского государственного университета (ЮГУ) останутся на дистанционном обучении до 14 ноября из-за непростой эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

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Ранее ЮГУ принял решение перейти на удаленку с 30 октября по 8 ноября.

"Студенты университета с 8 по 14 ноября 2021 года будут переведены на дистанционный формат обучения. Продолжается прививочная кампания на территории кампуса. В дни дистанционного обучения прививочный кабинет будет открыт на территории жилого комплекса", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что коллективный иммунитет среди студентов и сотрудников составляет более 80%.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов. С 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. По состоянию на 3 ноября общее количество заразившихся в регионе превысило 82,6 тыс., выздоровели 76,8 тыс. человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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