Все самолеты, направленные в Нижний Новгород из-за тумана, вылетели в Москву

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Все 40 самолетов, приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели из нижегородского аэропорта в столицу, передает пресс-служба аэропорта.

"В 11:47 мск вылетел последний из задержанных рейсов - из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр") с 71 пассажиром на борту", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что аэропорт из-за сильного тумана в Москве начал принимать первые рейсы в 2:00 мск 2 ноября, последний рейс был совершен в 18:34 мск. Всего было принято 40 рейсов 12 авиакомпаний, которыми следовали более 5 тыс. пассажиров. Число прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта, его инфраструктура не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества самолетов, отмечали в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Следователи организовали проверку по факту длительных задержек рейсов, из-за чего пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие. Пассажиров разместили в гостиницах, заселение проводилось по авиабилетам. Также всех пассажиров обеспечили горячим питанием.

