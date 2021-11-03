В дагестанском Каспийске откроют мемориал в память о защитниках Отечества

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны состоится 12 ноября в дагестанском Каспийске. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь мэрии города Луиза Ахмедова.

"12 ноября в городе Каспийске состоится торжественное открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В настоящее время мемориал готов к открытию", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в данное время администрацией города проводятся работы по благоустройству прилегающей территории к мемориалу.