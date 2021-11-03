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Пандемия COVID-19

Крупнейший на Урале аграрный вуз перейдет на дистанционное обучение с 8 по 30 ноября

Согласно статистике оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Свердловской области зафиксирован рост числа заболевающих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) в Екатеринбурге с 8 ноября перейдет на дистанционный режим работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"С 8 по 30 ноября дистант для всех", - сказали в пресс-службе.

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УрГАУ - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В университете действуют более 60 образовательных программ, более 20 научных школ по 11 направлениям.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба на 2 ноября, в регионе было зарегистрировано 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 158 812, выписаны 142 952 человека, умерли 7 532.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий жителей региона. В области действует система QR-кодов. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

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РоссияПандемия COVID-19
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