Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", - сказал Песков.