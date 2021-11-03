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Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе

Также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, отметили в Кремле

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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День народного единства:

"Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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