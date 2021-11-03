{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Публикация "Досье Пандоры"
Обновлено 

В Кремле получили и рассматривают обращение "Новой газеты" об "архиве Пандоры"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Администрация президента РФ получила и рассматривает обращение "Новой газеты" и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой расследовать материалы так называемого Досье Пандоры (Pandora Papers), в котором собрана информация о владельцах офшорных компаний со всего мира. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПубликация "Досье Пандоры"
Психологи в ФРГ предупредили о возможном вреде сериала "Игра в кальмара" для детей
По сообщениям немецких СМИ, в детских садах и школах ФРГ уже были отмечены случаи воспроизведения опасных игр сериала
Читать полностью