{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков прокомментировал статью FT об избыточной смертности в России от COVID-19

Представитель Кремля призвал ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал при оценке избыточной смертности из-за коронавируса ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, согласно которой Россия стала одним из лидеров по избыточной смертности от ковида.

"Дело в том, что непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника. Все-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались [возглавляющей оперативный штаб] вице-премьером [Татьяной] Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала", - сказал Песков в среду журналистам.

Психологи в ФРГ предупредили о возможном вреде сериала "Игра в кальмара" для детей
По сообщениям немецких СМИ, в детских садах и школах ФРГ уже были отмечены случаи воспроизведения опасных игр сериала
Читать полностью