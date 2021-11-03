Песков прокомментировал статью FT об избыточной смертности в России от COVID-19

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал при оценке избыточной смертности из-за коронавируса ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, согласно которой Россия стала одним из лидеров по избыточной смертности от ковида.

"Дело в том, что непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника. Все-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались [возглавляющей оперативный штаб] вице-премьером [Татьяной] Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала", - сказал Песков в среду журналистам.