Instagram-модель арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного ареста Ксении Дамовой, которая опубликовала в соцсетях свое фото с обнаженными ягодицами на фоне Никольской башни московского Кремля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 2 ноября Дамова К. И. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", - сказали в суде.

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