Новосибирская область станет региональной столицей Всероссийского фестиваля Nauka 0+

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область с 11 по 21 ноября станет столицей XVI Всероссийского фестиваля Nauka 0+ ("Наука для всех"), проходящего при поддержке Минобрнауки России и СО РАН, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"Фестиваль Nauka 0+ в очередной раз подчеркивает особый статус Новосибирской области как центра развития экономики знаний, дает возможность собрать на его площадке самые различные аудитории и среды, объединить их представителей в команду сторонников научно-технического и социального прогресса. Территориальные площадки Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ - важнейшие узлы фестивальной сети событий и проектов - неизменно привлекают внимание всех, кто интересуется наукой, кто продвигает ее в регионах. <…> В ноябре регион организует целый научно-просветительский марафон, который в максимально интенсивной и доступной форме отразит повестку Года науки и технологий в РФ, используя огромный потенциал своих ученых и исследователей", - приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Травникова.

В программе фестиваля в Новосибирской области открытие виртуального музея, онлайн-лектории, квизы, а также показы кино о разных направлениях науки. Кроме этого, участники фестиваля смогут посмотреть более 140 лекций и видеоэкскурсий. Среди онлайн-мероприятий Nauka 0+ викторины для школьников, выставки, квесты, игры, круглые столы, а также версус-баттл "Великие художники", который проведет для студентов Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна.

Всероссийский фестиваль Nauka 0+ - один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире, он проходит ежегодно с октября по ноябрь. Мероприятие зародилось в 2006 году в МГУ им. М. В. Ломоносова по инициативе его ректора Виктора Садовничего, за 15 лет проведения в нем приняли участие более 25 млн человек. В этом году фестиваль проходит в статусе одного из ключевых событий объявленного президентом Года науки и технологий в России.