В Подмосковье количество привившихся от COVID-19 превысило 4 млн человек

"Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе остается высокой, как и госпитализация. Из почти 12 тыс. коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тыс. Я призываю всех, кто еще по каким-либо причинам не сделал прививку, пройти вакцинацию от COVID-19, особенно людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями. На данный момент это самый эффективный способ защиты от вируса и его возможных последствий. Прививку сделали уже более 4 млн жителей региона", - цитирует пресс-служба главу министерства Светлану Стригункову.

В пресс-службе добавили, что в период ограничительных мер в регионе продолжают работать более 300 пунктов вакцинации. Привиться можно в поликлиниках, круглосуточных пунктах вакцинации, а также в торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах. Для этого потребуется паспорт и полис ОМС. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru/.

Власти Подмосковья объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Регион находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего в Московской области выявлено 526 998 случаев заражения, в том числе 2 744 за последние сутки, выздоровел 456 621 человек, умерли 8 908.