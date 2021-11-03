Количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось в РФ с начала года почти на 20%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось за 10 месяцев года почти на 20%. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, в период ноябрьских праздников и нерабочие дни запланированы рейды и спецмероприятия по выявлению пьяных водителей.

"По оперативным данным, за 10 месяцев текущего года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в них людей снизилось на 18,5%, раненых - на 19,8%", - говорится в сообщении.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей, а повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уголовное наказание. "Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время. В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения", - подчеркнули в ГИБДД. Такие рейды Госавтоинспекция проводит постоянно - с начала года в стране прошло около 40 тысяч массовых проверок, в ходе которых выявлено более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.

"Также Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Перед любой поездкой следует еще раз подумать о ее целесообразности и принимать окончательное решение, взвесив все аргументы за и против. Если такой необходимости нет, то поездку лучше отложить до улучшения ситуации", - отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что подразделения, осуществляющие прием граждан, - регистрационные, экзаменационные, административной практики - в эти дни работают по специальному графику.