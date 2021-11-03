Челябинская область продлила период нерабочих дней

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где с конца октября заражаемость коронавирусом впервые преодолела отметку в 500 зарегистрированных случаев в день, продлевают период нерабочих дней до 12 ноября включительно. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в сообщении.

По данным областного Минздрава на 3 ноября, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 112 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больницы 90 778 пациентов, 15 885 человек продолжают лечение. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, социальное дистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, посетители учреждений сферы услуг обязаны иметь при себе QR-код.