Курская область продлит режим нерабочих дней до 12 ноября

"Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим некоторую стабилизацию, мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября", - сказал Старовойт.

КУРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области продлят режим нерабочих дней, объявленный в регионе с 25 октября, до 12 ноября включительно, сообщил в среду в эфире телеканала " Россия-24 " губернатор региона Роман Старовойт.

С 25 октября в регионе закрыты для посещения все учреждения общественного питания, культуры, сферы услуг, здоровья, красоты, а также магазины, кроме продуктовых. До 12 ноября включительно в Курской области продолжают работу аптеки, продуктовые магазины, порядка 130 учреждений и организаций непрерывного цикла. Как отметил Старовойт, за последние трое суток в регионе наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

"Сейчас основная проблема в регионе - кислород, потому что, к сожалению, пациенты, поступающие на лечение, требуют объемной кислородной поддержки. У нас расходуется почти 33,5 тонны кислорода в сутки, мы в режиме реального времени получаем дополнительные объемы кислорода. Поэтому нам потребуется еще некоторое время, чтобы стабилизировать ситуацию и увидеть снижение", - добавил Старовойт.

По словам губернатора, в октябре в Курской области количество желающих сделать прививку от коронавируса выросло в шесть раз, за 2 ноября вакцинировались более 8 тыс. человек. В настоящее время прививку от ковида сделали 63% от общего числа жителей региона, достичь показателя коллективного иммунитета планируется к концу 2021 года.

С начала пандемии в Курской области выявлено 67 257 случаев заражения коронавирусом, 1 635 пациентов умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей.