В Сербии начался международный форум организаторов шествия "Бессмертный полк"

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Международный форум "Память победителей", в котором принимают участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 40 стран мира, открылся в Русском доме в Белграде. Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе Русского дома, к участникам форума обратились глава МВД Сербии Александар Вулин, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Память победителей - это не только память о времени, в котором они жили и даже не только победы, которые они одерживали. Память победителей - это память о ценностях, руководствуясь которыми они одержали победу. Память победителей - это продолжение борьбы за те же ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам не дают помнить и пытаются переписать историю", - заявил глава МВД Сербии Александар Вулин.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем видеообращении к участникам форума также указал на важность сохранения памяти об общей Победе. "Пока есть такие энтузиасты как вы, все попытки исказить историю обречены на провал. На всех нас лежит колосальная ответственность: не допустить переписывания истории, нам важно сохранить память о нашей общей Победе, которая спасла не только нашу, но и европейскую цивилизацию и культуру", - сказал Примаков.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в своем выступлении отметил все более частые и прямолинейные попытки ревизии истории, указав на недопустимость такого поведения.

Форум "Память победителей"

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" с 3 по 4 ноября проводит на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде Международный форум "Память победителей". По данным организаторов, в мероприятии принимают участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 40 стран.

Форум проводится при поддержке Фонда им. Горчакова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером мероприятия выступает Россотрудничество.

Шествия "Бессмертного полка" в Сербии являются одними из самых массовых в мире после России. Начиная с 2016 года и до пандемии шествия "Бессмертного полка" собирали тысячи людей в Белграде и других городах страны. В Сербии в 2019 году в Белграде также прошла первая Международная конференция "Память победителей" по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняло участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 55 стран.

Освобождение Югославии

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. Потери Сербии за время оккупации составили до 30% населения - около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решительные моменты Второй мировой. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац были уничтожены до 700 тыс. человек.

В Сербии есть девять больших мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции. Там покоятся останки 818 солдат Красной армии и 1 395 югославских партизан. В декабре 2020 года в Парке освободителей был зажжен первый в Сербии Вечный огонь.