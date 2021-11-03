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Instagram заблокировал аккаунт правительства Севастополя из-за "чрезмерной активности"

Власти завели новую страницу

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram заблокировала официальный аккаунт правительства Севастополя, где поступали обращения от граждан и велась переписка с ними, сейчас заведена новая страница, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.

"Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Причина - слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что страницу восстановить не удалось. На аккаунт правительства были подписаны около 10 тыс. пользователей. В настоящее время заведена новая страница.

Это не первый случай, когда органы государственной власти Крыма и Севастополя, госструктуры сталкиваются со сложностями при использовании зарубежных интернет-ресурсов. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался от использования Facebook и закрыл свою страницу в этой социальной сети после того, как администрация сервиса убрала отметку о верификации его аккаунта после заявлений украинский политиков.

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Пандемия COVID-19
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