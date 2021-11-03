В Москве и Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра Городской клинической больницы имени В. М. Буянова, отметив, что после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров.

"В Москве <...> динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - сказал мэр.

По его словам, город вернется к обычной жизни с понедельника, однако ранее введенные ограничения останутся. Сохранится домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.

Собянин вновь призвал москвичей привиться от коронавируса, возможности для этого в столице созданы.

Ситуация в Московской области

Власти Подмосковья также не планируют продлевать нерабочие дни.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется - спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В Подмосковье продолжат действовать такие меры ограничения, как приостановка работы транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев. С 8 ноября в регионе допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, если у всех зрителей имеются специальный QR-код, а также маска.

При отсутствии у части зрителей специального QR-кода действуют следующие ограничения для проведения указанных мероприятий: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования

"С 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код. Сохраняется обязательный масочный режим. Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%", - отмечается в сообщении.

Также работодатели обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших. Продолжает действовать обязанность агрегаторов передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям.