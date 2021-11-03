Ивановские власти переводят на дистанционное обучение часть школьников и студентов

ИВАНОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Часть учеников школ, а также студенты колледжей и вузов Ивановской области до 14 ноября переходят на дистанционный формат обучения. Соответствующее решение принял региональный оперштаб, сообщила в среду зампредседателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

"С 8 ноября к очному формату обучения возвращаются обучающиеся начальной школы (дети с 1-го по 4-й классы), а также обучающиеся выпускных классов. Ученики 5-8-х, 10-х классов, а также студенты колледжей и вузов будут обучаться дистанционно", - сказала Эрмиш в ходе брифинга.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, подобное решение будет действовать вплоть до 14 ноября и закреплено в указе губернатора.

При этом департаменту здравоохранения региона поручено организовать экспресс-тестирование в коллективах школ, чтобы оценить эффективность ранее введенных мер и принять решение о возобновлении или продолжении дистанционного формата обучения.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 56 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 225 диагнозов, умерли 1866 человек.

В ковид-госпиталях находятся более 2,7 тыс. пациентов, из которых на аппаратах ИВЛ - 137 человек, это максимум с начала пандемии, свободными остаются 323 койки. Ежесуточная госпитализация составляет 184 человека. Всего вакцинировано 379 тыс. человек, это более 54% от плана.