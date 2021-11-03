Турпоток на курорты Северного Кавказа вырос в два раза за летний сезон

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. туристов посетили курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" с мая по октябрь текущего года, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Почти 300 тыс. человек отдохнули на курортах "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" за последние полгода, с 1 мая по 31 октября. "Архыз" в Карачаево-Черкесии принял больше 111 тыс. гостей, что на 58% выше, чем год назад. На канатных дорогах "Эльбруса" в Кабардино-Балкарии поднялись около 176 тыс. человек, что выше лета 2020 года более чем вдвое. Чеченский "Ведучи" превысил в два с половиной раза прошлогодние итоги", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на курорте "Архыз" туристы ходили в походы к горным озерам, сплавлялись на рафте, катались на лошадях и велосипедах, поднимались по канатной дороге. Также открылась гончарная студия и развлекательный центр с боулингом. На "Эльбрусе" горнолыжный сезон закрылся только в июле, также проводились восхождения на вершину. В центре активного туризма "ЧеченSki" курорта "Ведучи", где продолжает действовать горнолыжный сезон, летом открылся лучный тир, кинотеатр, караоке и комнаты с видеоиграми. Осенью курорт принял спортивно-туристический фестиваль "Горы-Горы".

"В прошлом году из-за пандемии курорты были закрыты до июля, однако рост все равно значительный. Эта динамика подчеркивает, что туристы перестают воспринимать курорты с канатными дорогами исключительно как горнолыжные и начинают относиться к ним как к горным, то есть всесезонным. Со своей стороны мы стараемся развивать летние сервисы и поддерживаем в этом резидентов", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании Хасана Тимижева.

В начале ноября на курортах СКФО погода еще комфортная для трекинга на природе. Однако горные курорты уже начали подготовку к зимнему сезону: "Архыз" включил первое оснежение трасс, канатные дороги "Эльбруса" проверили и подготовили к зимней нагрузке, а на "Ведучи" готовят к открытию зимний прокат.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании находятся курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).