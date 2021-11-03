Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить за дополнительное образование

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Большинство работающих россиян (95%) готовы оплачивать свое дополнительное образование. Это следует из исследования GeekBrains и Работа.ру, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Абсолютное большинство опрошенных респондентов (95%) готовы платить за свое обучение. При этом 40% сотрудников компаний готовы тратить на свое обучение от 50 до 100 тыс. рублей год, [платить] за повышение квалификации или освоение новой профессии, что эквивалентно средней стоимости обучения в год в высших учебных заведениях в Москве", - говорится в исследовании.

В то время как 25% респондентов готовы тратить на свое обучение от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, 14% - от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, 8% - от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, 6% - до 10 тыс. рублей.

Среди тех, кто задумывается о дополнительном обучении, 40% составляют сотрудники со стажем более 10 лет, 25% - со стажем от пяти до 10 лет, стаж 15% составляет от трех до пяти лет, 15% - от 1 до 3 лет.

"Сотрудники со стажем работы более 10 лет начинают искать способы повысить свою квалификацию, ведь это верный способ не только быть востребованным на рынке труда. Люди понимают ценность дополнительного образования и готовы в него инвестировать", - отметил генеральный директор GeekBrains Александр Волчек.

Формат и время обучения

Более половины опрошенных (57%) предпочитают онлайн-обучение с преподавателем, 21% - видеокурсы. 9% затрудняются ответить о наиболее часто используемом формате, 6% респондентов выбирают обучение через интерактивные материалы и тренажеры, 5% предпочитают обучение в режиме офлайн, 2% - самостоятельное обучение по текстовым материалам.

При этом каждый десятый работодатель обучает персонал только онлайн, 38% - только офлайн. 52% практикуют смешанный подход.

46% готовы тратить время на обучение вечером в рабочие дни по два-три часа, а иногда в выходные дни. 26% могут уделять время и в будни, и в выходные по несколько часов. 10% готовы обучаться в выходные дни по пять-восемь часов и иногда в будни, 7% - всего несколько часов в неделю, 5% - днем в будние дни по два-три часа в день, иногда в выходные дни, 4% - утром в будние дни по два-три часа в день, иногда в выходные дни, 2% могут уделять учебе целый день в будни и иногда в выходные дни.

Расходы работодателей на обучение

Большинство работодателей (85%) проводят обучение своих сотрудников, в то время как 15% пока не готовы это делать.

45% готовы тратить на обучение одного сотрудника до 10 тыс. рублей в год, 17% - от 10 до 30 тыс. рублей, 8% - от 30 до 50 тыс. рублей в год, а 2% - более 50 тыс. рублей в год. 28% опрошенных работодателей сообщили, что их компания готова только на бесплатное обучение персонала.

Программы обучения

По направлениям digital и IT компании обучают 38% сотрудников. Среди таких направлений компаниями были названы digital и ИТ (38%), интернет-маркетинг (14%), веб-разработка (12%), разработка мобильных приложений (9%), data science и аналитика больших данных (4%), дизайн (2%).

Об исследовании

Образовательная платформа GeekBrains и сервис Работа.ру в октябре 2021 года провели исследование среди более 18 тыс. сотрудников компаний и более 1 тыс. работодателей из всех регионов России.