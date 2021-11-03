Систему QR-кодов для общепита и торговли в Калининграде продлят до февраля

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения заведений общепита и непродовольственных торговых центров в Калининградской области расширят и продлят до февраля 2022 года. Решение принято в среду региональным оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Перечень сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, будет расширен, а действие требования пролонгируется до конца января 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Система QR-кодов вводилась в области поэтапно с 8 октября. Она действует для предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров области. Без QR-кода нельзя посещать фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры. Для заселения в гостиницы также требуется предъявления QR-кода о вакцинации, либо перенесенной болезни или свежего ПЦР-теста.

Как отмечают в областном правительстве, мера принята, в том числе для активизации вакцинации населения области. Особенно это касается людей, находящихся в группе повышенного риска - пожилых и студентов от коронавируса, а школьников - от гриппа, отметили в пресс-службе. С учетом высокой заболеваемости в области планируется ужесточить контроль за выполнением всех введенных требований и соблюдением масочного режима, отметили в пресс-службе.

Работа детских садов

В правительстве региона также сообщили, что детские сады в области с 8 ноября возобновят работы в штатном режиме, а младшие школьники начнут очные занятия в классах. В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября детские сады работали в режиме дежурных групп, для работников предприятий, продолжавших деятельность.

"C 8 ноября детские сады начинают работать в обычном режиме, к обучению приступят школьники начальной школы. Дистанционное обучение для среднего и старшего звена вводится до 15 ноября. Учебные заведения среднего профессионального образования продолжат свою работу в дистанционном формате", - сообщили в пресс-службе.

С 8 ноября в области также возобновляют работу торговые центры с непродовольственными товарами и предприятия общепита, которым разрешено принимать посетителей с с 06:00 до 23:00.

Нерабочие дни введены в области с учетом эпидситуации по коронавирусу. С 28 октября по 7 ноября не работают предприятия и организации, за исключением непрерывного цикла. Общепит работает только навынос и по доставке, закрыты торговые центры и непродовольственные магазины, за исключением торгующих детскими товарами, лекарствами, медизделиями, зоомагазинов. Заселение в гостиницы происходит только по QR-коду или ПЦР-тесту, отельные рестораны обслуживают только постояльцев.

В школах с 28 октября по 7 ноября объявлены каникулы. Учреждения среднего специального образования перешли на дистанционный формат, организации дополнительного образования и спортподготовки не работают, до 7 ноября остановлена плановая первичная медико-санитарная и специализированная медпомощь, в том числе стационарная. Областные власти выделяют 120 млн рублей на поддержку бизнеса, который вынужден остановить деятельность в нерабочие дни.

По данным на 2 ноября, в регион поступило 523 399 комплектов доз вакцины от ковида. Привиты 422 282 человека, полностью завершена иммунизация у 370 525. Имеющихся запасов вакцины достаточно для иммунизации всех желающих, отметили в пресс-службе.

В новость внесена правка (15:56 мск) - передается с уточнением часов работы предприятий общепита в связи с изменением сообщения областного правительства, верно - с 06:00 до 23:00