Глава Минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая является, прежде всего, пандемией непривитых от коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Окончание режима эпидемии неправильно восприняли как знак того, что пандемия миновала. Это не так", - сказал он. "Четвертая волна ударила во всю силу", - отметил Шпан, заявив об "ужасных цифрах" роста числа инфицированных. "Мы, прежде всего, переживаем пандемию непривитых", - указал министр. По его словам, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов, если бы больше граждан к настоящему моменту привились от коронавируса.

Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации. Он сообщил, что пока только 2 млн человек в Германии получили бустерную прививку. "По-прежнему около 16,2 млн человек в возрасте старше 12 лет не привиты", - сообщил со своей стороны глава берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

За последние сутки в ФРГ были зарегистрированы 20 398 новых случаев заражения коронавирусом. Их число в последние недели и дни последовательно растет.