Премии президента РФ за вклад в укрепление единства нации удостоен глава комиссии ОП Зорин

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премию президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2021 года получит председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Премия учреждена указом президента в 2016 году и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа страны и гармонизацию межнациональных отношений. Ранее ее размер составлял 2,5 млн рублей, но в мае нынешнего года глава государства Владимир Путин поручал правительству увеличить его до 5 млн рублей.