Премии президента РФ за вклад в укрепление единства нации удостоен глава комиссии ОП Зорин

Молния

В Крыму отменили требование предъявлять QR-коды при заселении в гостиницы

Изменения касаются пункта о том, что все совершеннолетние, заселяющиеся в гостиницы Крыма, не могут сделать этого " без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг"

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