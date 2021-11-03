Несколько тысяч человек протестуют перед Верховной радой против обязательной вакцинации

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч противников обязательной вакцинации от коронавируса проводят в среду акцию протеста на площади у здания украинского парламента. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Митингующие требуют отменить карантинные правила и запретить обязательную вакцинацию. Акция проходит без происшествий, на месте присутствуют усиленные наряды полиции. К митингу присоединилась бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она выразила поддержку демонстрантам и заявила, что обязательная вакцинация на Украине нарушает права человека.

Протестующие пытались помешать автомобильному движению на дорогах в правительственном квартале Киева. Как сообщают украинские СМИ, в настоящий момент основная часть митингующих вернулась на площадь перед парламентом страны.

Аналогичные акции проходят в среду в Одессе и Виннице.

Согласно опубликованному во вторник опросу социологической группы "Рейтинг", 43% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. При этом 36% опрошенных уже привились минимум одной дозой препарата. Кроме того, 18% респондентов указали, что скорее всего вакцинируются, 3% - затруднились ответить.

По последним данным, общее число зарегистрированных на Украине случаев заражения за все время пандемии достигло 2 979 086, скончались от осложнений 69 447 пациентов. Вакцинировано от коронавируса обеими дозами препарата почти 7,6 млн жителей страны.

Обязательная вакцинация госслужащих

Ранее правительство Украины приняло решение о том, что чиновники и сотрудники сферы образования с 8 ноября будут обязаны пройти вакцинацию от COVID-19, в противном случае их могут отстранить от занимаемых должностей. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнял, что вводятся обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, сотрудников министерств и других органов власти. По его словам, в стране уже вакцинировано более 80% медицинских работников, военнослужащих, работников МВД, Нацгвардии и МЧС.