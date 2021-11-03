Торговые центры и общепит в Калининградской области откроют для посетителей с 8 ноября

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Торговые центры и предприятия общепита в Калининградской области возобновят работу для посетителей, имеющих QR-код о вакцинации против коронавируса, с 8 ноября. Решение принято в среду региональным оперативном штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

С 28 октября по 7 ноября в области действует режим нерабочих дней с остановкой работы этих и ряда других сфер.

"С 8 ноября по QR-коду можно будет посещать торговые центры и общепит", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что работа предприятий общепита разрешается с с 06:00 до 23:00. Режим нерабочих дней в области продлеваться не будет, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Обязательным условием для посещения заведений остается требование о предоставлении либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. Военнослужащие и гражданский персонала Вооруженных сил РФ могут посещать все общественные места, предъявляя оригинал справки, выданной медицинской организацией, и документ, удостоверяющий личность, подчеркнули в пресс-службе.

С 15 ноября возобновляется работа фитнесс-центров, сферы услуг и учреждений дополнительного образования для индивидуальных, а с 22 ноября - для групповых занятий. При этом в связи с высокой заболеваемостью новым коронавирусом для неработающих пенсионеров старше 60 лет сохранится режим самоизоляции.

Ограничения в нерабочие дни

Нерабочие дни введены в области с учетом эпидемической ситуации по коронавирусу. С 28 октября по 7 ноября не работают предприятия, за исключением организаций непрерывного цикла; общепит работает только навынос и по доставке; закрыты торговые центры и непродовольственные магазины за исключением торгующих детскими товарами, лекарствами, медицинскими изделиями, а также зоомагазинов; заселение в гостиницы только по QR-коду или ПЦР-тесту; отельные рестораны обслуживают только постояльцев.

В школах с 28 октября по 7 ноября объявлены каникулы. Приостановлена работа детсадов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители трудятся на продолжающих функционировать предприятиях. Учреждения среднего специального образования перешли на дистанционный формат; организации дополнительного образования и спортивной подготовки не работают; до 7 ноября остановлена плановая первичная медико-санитарная и специализированная медпомощь, в том числе стационарная. Областные власти выделяют 120 млн рублей на поддержку бизнеса, который вынужден остановить деятельность в нерабочие дни.

В новость внесена правка (16:01 мск) - передается в связи с изменением сообщения правительства области с уточнением времени работы общепита в третьем абзаце, верно - с 06:00 до 23:00; в пятом абзаце верно - старше 60 лет