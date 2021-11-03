Лига безопасного интернета предлагает ограничить рекламу в соцсетях для детей до 14 лет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета предлагает ограничить в социальных сетях, в частности в TikTok и Instagram, рекламные рекомендации для пользователей до 14 лет. С таким предложением в среду выступила директор организации Екатерина Мизулина в ходе форума "Сообщество".

"Никто никогда не говорил о запрете социальной сети TikTok [на территории России], никаких, в том числе от меня лично, такого рода заявлений не было. Были предложения ограничительного характера. Мы предлагаем, например, отключить маркетинговые рекламные функции на платформе TikTok и других социальных сетей, в том числе Instagram, для аудитории младше 14 лет", - сказала Мизулина.

"Вот эта навязчивая реклама, навязчивый маркетинг. К сожалению, с его помощью продвигается также и деструктивный, опасный контент, продвигается очень настойчиво, агрессивно и навязчиво", - подчеркнула Мизулина.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разработать рекомендации для учеников, родителей и учителей по безопасному пользованию интернетом и социальными сетями.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий, организованных ОП РФ в регионах. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.