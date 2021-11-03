Воронежский государственный университет после 7 ноября продолжит дистанционное обучение

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство Воронежского государственного университета (ВГУ), который является крупнейшим вузом Черноземья, после 7 ноября продлевает до 20 ноября для студентов и преподавателей дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ВГУ на своей официальной странице "ВКонтакте" в среду.

"С 8 ноября в #ВГУ продолжится дистанционное образование. Исключение составят научно-исследовательские, курсовые и выпускные квалификационные работы, которые невозможно проводить в условиях онлайн-режима. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Дмитрий Ендовицкий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, пока дистанционное обучение продлено до 20 ноября. По данным пресс-службы ВГУ, 9 ноября состоится Совет ректоров вузов Воронежской области, на котором обсудят меры против распространения коронавируса в региональных вузах и определят формат образовательной и научной деятельности после 20 ноября. "В Совете примут участие представители регионального Роспотребнадзора, а также департамента науки, образования и молодежной политики Воронежской области", - добавили в пресс-службе ВГУ.

Ранее сообщалось, что в ВГУ перешли на дистанционное обучение с 11 октября. Воронежский госуниверситет является крупнейшим вузом Черноземья, в 2018 году ему исполнилось 100 лет. Вуз сотрудничает с 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, на его 18 факультетах насчитывается свыше 21 тыс. студентов.

С начала пандемии в регионе выявлено 156 636 случаев заражения коронавирусом, в том числе 800 за последние сутки. Всего выздоровели 119 532 человек, 7 415 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, первую прививку сделали 972 965, в том числе двукратно 824 783 (64,1% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек), ревакцинацию прошли 93 250. В регионе создано 8 416 койко-мест для пациентов с коронавирусом, из них на утро среды занято 6 797, или 80,7%.