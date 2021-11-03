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Всемирное наследие: почему ЮНЕСКО может лишить Стоунхендж этого статуса?

Стоунхендж
© Finnbarr Webster/Getty Images

4 ноября 75 лет исполняется ЮНЕСКО — одной из самых влиятельных культурных организаций в мире. Один из самых известных ее проектов — Список объектов всемирного наследия. По каким критериям он формируется, сколько таких объектов находится в России и почему из списка уже исключили Ливерпульский порт и хотят исключить Стоунхендж?

Как появился список

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После Второй мировой войны одной из задач, вставших перед государствами, стало восстановление разрушенного. 4 ноября 1946 года в силу вступил устав ЮНЕСКО — организации в рамках ООН, главная цель которой — достижение всеобщего благосостояния и международного мира путем сотрудничества народов в области образования, науки и культуры. К 16 ноября под уставом подписались представители 37 стран.

В 60-х по просьбе Египта и Судана ЮНЕСКО начала кампанию по спасению древних нубийских архитектурных объектов, которым угрожало затопление из-за строительства Асуанской плотины на Ниле. Организации удалось переместить и таким образом спасти более 20 памятников. Тогда же началась разработка Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В 1978 году ЮНЕСКО начала вести Список объектов всемирного наследия.

Кроме того, с 2001 года появился отдельный список нематериального наследия, в который включают фольклор, ритуалы, традиционные ремесла и обычаи.

Какие памятники получили статус всемирного наследия

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Сегодня в список входят 1 154 объекта, 897 из которых являются культурными, 218 — природными, а остальные — смешанными.

Рекордсменом по количеству памятников, отмеченных организацией, является Италия. Там под охраной находится 55 достопримечательностей. Московский Кремль, Алтайские горы и озеро Байкал, Кижский погост, а всего — 30 объектов всемирного наследия находятся в России, таким образом, по их количеству она занимает девятое место. 

"Статус объекта всемирного наследия — это прежде всего престиж и особая степень охраны. Правда, охрана возлагается прежде всего на саму страну, под юрисдикцией которой этот объект находится", — рассказывает ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, лауреат премии Лихачева Олег Иоаннисян. 

Кто получает статус объекта всемирного наследия

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Для того чтобы определить, какие достопримечательности достойны войти в список, существует два перечня критериев — для культурных и природных объектов. Правда, определить соответствие критериям непрофессионалу практически невозможно. К примеру, рукотворный объект, претендующий на статус, должен быть "творением творческого гения человека", иллюстрировать важный исторический этап, удовлетворять критериям подлинности и целостности, гармонично сочетаться с окружающим фоном и так далее. 

Статус может получить не только отдельное здание или памятник, но и архитектурные ансамбли, исторические города и отдельные типы сооружений. Например, в список входят исторический центр Новгорода и белокаменная архитектура Суздаля и Владимира.

"Петербург — очень сложный объект всемирного наследия. Там большая часть расширенного исторического центра находится под охраной ЮНЕСКО. Плюс связанные с Петербургом памятники — пригороды Петербурга и значительная часть Ленинградской области", — объясняет Олег Иоаннисян. Найти баланс между сохранением исторического вида и созданием комфортной современной инфраструктуры очень трудно.

За что ЮНЕСКО лишала объекты статуса

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Объект может потерять статус, если его состояние ухудшилось настолько, что он больше не соответствует критериям, благодаря которым был включен в список, или если государство, в юрисдикции которого находится памятник, не приняло вовремя меры, необходимые для его сохранения. 

За всю историю из списка были исключены всего три объекта. Резерват аравийской антилопы в Омане лишили статуса в 2007 году из-за того, что правительство уменьшило его территорию на 90% (кроме того, в районе процветало браконьерство). Дрезденскую долину реки Эльбы из списка убрали в 2009-м из-за строительства автодорожного моста.

"Когда Дрезден был вычеркнут из списка культурного наследия, только вступившая в должность канцлер Ангела Меркель заявила, что это крупнейшее дипломатическое поражение Германии после Второй мировой войны. Быть обладателем памятника ЮНЕСКО — это очень престижно для государства, но это накладывает серьезные обязательства", — говорит Олег Иоаннисян. 

Ливерпульский порт лишился статуса объекта всемирного наследия совсем недавно — в июле 2021-го — из-за масштабного переустройства этой части города.

"Ливерпуль твердо нацелен на достижение экономического процветания людей, которые живут и работают здесь, путем создания рабочих мест и расширения возможностей нашей экономической базы", — сказал после исключения Ливерпуля из списка глава торговой палаты города Поль Шерпо.

Какие объекты находятся в опасности

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Существует отдельный список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Задача списка — привлечь внимание международного сообщества к проблеме и помочь государству исправить положение, если это возможно. Сейчас в него входят 52 памятника, в том числе исторический центр столицы Йемена города Сана, пострадавший во время вторжения сил саудовской коалиции в 2015 году, и культурный ландшафт и археологические находки в долине Бамиан в Афганистане, где в 2001 году талибы взорвали две статуи Будды и за сохранность которых специалисты продолжают бояться сейчас.

Кроме того, ЮНЕСКО грозится внести в список находящихся под угрозой объектов, а потом и вовсе лишить статуса знаменитый Стоунхендж, если британские власти не пересмотрят проект строительства автотоннеля рядом с древним каменным кольцом. Сейчас шоссе А303 проходит примерно в 100 м от Стоунхенджа. Планируется, что часть автотрассы перенесут на 50 м дальше от камней и спрячут в трехкилометровый подземный тоннель. Некоторые из противников проекта считают, что длинну тоннеля необходимо увеличить хотя бы в полтора раза, другие — что тоннель возле Стоунхенджа строить вообще нельзя, чтобы не разрушить ценные археологические материалы. 

Как будет развиваться этот конфликт, сейчас предсказать сложно. Если Стоунхендж все-таки исключат из списка, Великобритания станет первой в мире страной, где это случилось сразу с двумя памятниками.

Алена Фокеева

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