Всемирное наследие: почему ЮНЕСКО может лишить Стоунхендж этого статуса?

4 ноября 75 лет исполняется ЮНЕСКО — одной из самых влиятельных культурных организаций в мире. Один из самых известных ее проектов — Список объектов всемирного наследия. По каким критериям он формируется, сколько таких объектов находится в России и почему из списка уже исключили Ливерпульский порт и хотят исключить Стоунхендж?
Как появился список
После Второй мировой войны одной из задач, вставших перед государствами, стало восстановление разрушенного. 4 ноября 1946 года в силу вступил устав ЮНЕСКО — организации в рамках ООН, главная цель которой — достижение всеобщего благосостояния и международного мира путем сотрудничества народов в области образования, науки и культуры. К 16 ноября под уставом подписались представители 37 стран.
В 60-х по просьбе Египта и Судана ЮНЕСКО начала кампанию по спасению древних нубийских архитектурных объектов, которым угрожало затопление из-за строительства Асуанской плотины на Ниле. Организации удалось переместить и таким образом спасти более 20 памятников. Тогда же началась разработка Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В 1978 году ЮНЕСКО начала вести Список объектов всемирного наследия.
Кроме того, с 2001 года появился отдельный список нематериального наследия, в который включают фольклор, ритуалы, традиционные ремесла и обычаи.
Какие памятники получили статус всемирного наследия
Сегодня в список входят 1 154 объекта, 897 из которых являются культурными, 218 — природными, а остальные — смешанными.
Рекордсменом по количеству памятников, отмеченных организацией, является Италия. Там под охраной находится 55 достопримечательностей. Московский Кремль, Алтайские горы и озеро Байкал, Кижский погост, а всего — 30 объектов всемирного наследия находятся в России, таким образом, по их количеству она занимает девятое место.
"Статус объекта всемирного наследия — это прежде всего престиж и особая степень охраны. Правда, охрана возлагается прежде всего на саму страну, под юрисдикцией которой этот объект находится", — рассказывает ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, лауреат премии Лихачева Олег Иоаннисян.
Кто получает статус объекта всемирного наследия
Для того чтобы определить, какие достопримечательности достойны войти в список, существует два перечня критериев — для культурных и природных объектов. Правда, определить соответствие критериям непрофессионалу практически невозможно. К примеру, рукотворный объект, претендующий на статус, должен быть "творением творческого гения человека", иллюстрировать важный исторический этап, удовлетворять критериям подлинности и целостности, гармонично сочетаться с окружающим фоном и так далее.
Статус может получить не только отдельное здание или памятник, но и архитектурные ансамбли, исторические города и отдельные типы сооружений. Например, в список входят исторический центр Новгорода и белокаменная архитектура Суздаля и Владимира.
"Петербург — очень сложный объект всемирного наследия. Там большая часть расширенного исторического центра находится под охраной ЮНЕСКО. Плюс связанные с Петербургом памятники — пригороды Петербурга и значительная часть Ленинградской области", — объясняет Олег Иоаннисян. Найти баланс между сохранением исторического вида и созданием комфортной современной инфраструктуры очень трудно.
За что ЮНЕСКО лишала объекты статуса
Объект может потерять статус, если его состояние ухудшилось настолько, что он больше не соответствует критериям, благодаря которым был включен в список, или если государство, в юрисдикции которого находится памятник, не приняло вовремя меры, необходимые для его сохранения.
За всю историю из списка были исключены всего три объекта. Резерват аравийской антилопы в Омане лишили статуса в 2007 году из-за того, что правительство уменьшило его территорию на 90% (кроме того, в районе процветало браконьерство). Дрезденскую долину реки Эльбы из списка убрали в 2009-м из-за строительства автодорожного моста.
"Когда Дрезден был вычеркнут из списка культурного наследия, только вступившая в должность канцлер Ангела Меркель заявила, что это крупнейшее дипломатическое поражение Германии после Второй мировой войны. Быть обладателем памятника ЮНЕСКО — это очень престижно для государства, но это накладывает серьезные обязательства", — говорит Олег Иоаннисян.
Ливерпульский порт лишился статуса объекта всемирного наследия совсем недавно — в июле 2021-го — из-за масштабного переустройства этой части города.
"Ливерпуль твердо нацелен на достижение экономического процветания людей, которые живут и работают здесь, путем создания рабочих мест и расширения возможностей нашей экономической базы", — сказал после исключения Ливерпуля из списка глава торговой палаты города Поль Шерпо.
Какие объекты находятся в опасности
Существует отдельный список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Задача списка — привлечь внимание международного сообщества к проблеме и помочь государству исправить положение, если это возможно. Сейчас в него входят 52 памятника, в том числе исторический центр столицы Йемена города Сана, пострадавший во время вторжения сил саудовской коалиции в 2015 году, и культурный ландшафт и археологические находки в долине Бамиан в Афганистане, где в 2001 году талибы взорвали две статуи Будды и за сохранность которых специалисты продолжают бояться сейчас.
Кроме того, ЮНЕСКО грозится внести в список находящихся под угрозой объектов, а потом и вовсе лишить статуса знаменитый Стоунхендж, если британские власти не пересмотрят проект строительства автотоннеля рядом с древним каменным кольцом. Сейчас шоссе А303 проходит примерно в 100 м от Стоунхенджа. Планируется, что часть автотрассы перенесут на 50 м дальше от камней и спрячут в трехкилометровый подземный тоннель. Некоторые из противников проекта считают, что длинну тоннеля необходимо увеличить хотя бы в полтора раза, другие — что тоннель возле Стоунхенджа строить вообще нельзя, чтобы не разрушить ценные археологические материалы.
Как будет развиваться этот конфликт, сейчас предсказать сложно. Если Стоунхендж все-таки исключат из списка, Великобритания станет первой в мире страной, где это случилось сразу с двумя памятниками.
Алена Фокеева