Всемирное наследие: почему ЮНЕСКО может лишить Стоунхендж этого статуса?

После Второй мировой войны одной из задач, вставших перед государствами, стало восстановление разрушенного. 4 ноября 1946 года в силу вступил устав ЮНЕСКО — организации в рамках ООН, главная цель которой — достижение всеобщего благосостояния и международного мира путем сотрудничества народов в области образования, науки и культуры. К 16 ноября под уставом подписались представители 37 стран.

В 60-х по просьбе Египта и Судана ЮНЕСКО начала кампанию по спасению древних нубийских архитектурных объектов, которым угрожало затопление из-за строительства Асуанской плотины на Ниле. Организации удалось переместить и таким образом спасти более 20 памятников. Тогда же началась разработка Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В 1978 году ЮНЕСКО начала вести Список объектов всемирного наследия.

Кроме того, с 2001 года появился отдельный список нематериального наследия, в который включают фольклор, ритуалы, традиционные ремесла и обычаи.