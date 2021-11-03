Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился об эксперименте по введению QR-кодов

"Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов - прим. ТАСС) движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься", - заявил Кудрявцев, отвечая на вопрос о том, как совет оценивает идею с введением QR-кодов для посещения вузов, насколько эта мера может быть эффективной.

По его словам, на совете вузы договорились избегать введения каких-то жестких мер и действовать исходя из ситуации, увеличивать процент привитых от коронавируса студентов.

"Через какое-то время должно произойти так, что у нас есть "ковид-фри" территории, а есть такие, где по каким-то причинам это не получается. Но опять же, если мы разрядим те аудитории, где есть непривитые студенты, мы тем самым уменьшаем вероятность заболеть. Договорились, что мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы", - отметил Кудрявцев.

Ранее Московский городской педагогический университет принял решение с 15 ноября допускать студентов на очные занятия при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом и младше 18 лет в вузе будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Для обучающихся, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Специальный QR-код для обучающихся и сотрудников планирует с 8 ноября ввести МГТУ имени Н. Э. Баумана, но только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.