Москва и Подмосковье решили не продлевать нерабочие дни. Пять регионов взяли еще неделю

Власти Москвы и Подмосковья в среду объявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. С соответствующими заявлениями почти одновременно выступили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Оба региона не собираются с понедельника вводить никаких дополнительных ограничений, но сохранят те, что были введены или анонсированы ранее, - от обязательной удаленки для части работников до системы QR-кодов для посещения музеев и театров.
Вместе с тем несколько регионов уже объявили о продлении нерабочих дней еще на неделю - такое право им предоставил президент России Владимир Путин. ТАСС собрал основное, что известно о последних решениях региональных властей.
Москва и область открываются
- С 8 ноября в Москве и Подмосковье смогут открыться все общественные места, которые закрывались на нерабочие дни. Это школы и колледжи, кафе и рестораны, непродовольственные магазины, организации сферы услуг и ряд других.
- Систему QR-кодов на них распространять пока не планируется - как было анонсировано ранее, она продолжит работать только для театров и музеев, а также массовых мероприятий. При этом с понедельника максимальная посещаемость театров и музеев будет увеличена с 50% до 70%.
- В Москве и области сохранится требование к работодателям отправить на удаленку 30% сотрудников (не считая привившихся, переболевших в течение последних шести месяцев, медиков и работников ряда стратегических отраслей).
- Кроме того, с 8 ноября пожилым или страдающим рядом хронических заболеваний жителям, которые не прошли вакцинацию и не переболели, заблокируют социальные карты для проезда в общественном транспорте. В Москве эта категория граждан должна будет также соблюдать так называемый домашний режим, в Подмосковье он официально не вводился.
В регионах продлевают
- К завершению нерабочих дней готовы не везде - об их продлении уже объявили как минимум пять российских регионов. Первыми еще во вторник это сделали власти Новгородской области, где до 14 ноября включительно приостановлены торговля непродовольственными товарами, работа общепита, кинотеатров, сферы бытовых услуг, действует еще ряд ограничений.
- В среду нерабочие дни продлили Томская и Брянская области (тоже по 14 ноября включительно), а также Курская и Челябинская области, где решили ограничить этот период пятницей, 12 ноября.
- При этом некоторые регионы уже объявили и о продлении работы системы QR-кодов. Так, в Псковской области ее намерены сохранить как минимум на новогодние праздники, а в Калининградской - до февраля 2022 года. В обоих случаях перечень отраслей, которые будут работать по QR-кодам, планируется расширить. Еще ряд регионов намерены поддерживать эту систему "до улучшения обстановки".