Москва и Подмосковье решили не продлевать нерабочие дни. Пять регионов взяли еще неделю

Власти Москвы и Подмосковья в среду объявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. С соответствующими заявлениями почти одновременно выступили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Оба региона не собираются с понедельника вводить никаких дополнительных ограничений, но сохранят те, что были введены или анонсированы ранее, - от обязательной удаленки для части работников до системы QR-кодов для посещения музеев и театров.

Вместе с тем несколько регионов уже объявили о продлении нерабочих дней еще на неделю - такое право им предоставил президент России Владимир Путин. ТАСС собрал основное, что известно о последних решениях региональных властей.

Москва и область открываются

С 8 ноября в Москве и Подмосковье смогут открыться все общественные места, которые закрывались на нерабочие дни. Это школы и колледжи, кафе и рестораны, непродовольственные магазины, организации сферы услуг и ряд других.

Систему QR-кодов на них распространять пока не планируется - как было анонсировано ранее, она продолжит работать только для театров и музеев, а также массовых мероприятий. При этом с понедельника максимальная посещаемость театров и музеев будет увеличена с 50% до 70%.

В Москве и области сохранится требование к работодателям отправить на удаленку 30% сотрудников (не считая привившихся, переболевших в течение последних шести месяцев, медиков и работников ряда стратегических отраслей).

Кроме того, с 8 ноября пожилым или страдающим рядом хронических заболеваний жителям, которые не прошли вакцинацию и не переболели, заблокируют социальные карты для проезда в общественном транспорте. В Москве эта категория граждан должна будет также соблюдать так называемый домашний режим, в Подмосковье он официально не вводился.

В регионах продлевают