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Пандемия COVID-19

Вузы Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению QR-кодов

По словам президента МФТИ Николая Кудрявцева, некоторым вузам, особенно творческим, проблематично заниматься в онлайн-режиме

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов, сообщил в среду ТАСС его председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев.

"Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов - прим. ТАСС) движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься", - заявил Кудрявцев, отвечая на вопрос о том, как совет оценивает идею с введением QR-кодов для посещения вузов, насколько эта мера может быть эффективной.

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