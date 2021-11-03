Вузы Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению QR-кодов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов, сообщил в среду ТАСС его председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев.

"Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов - прим. ТАСС) движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься", - заявил Кудрявцев, отвечая на вопрос о том, как совет оценивает идею с введением QR-кодов для посещения вузов, насколько эта мера может быть эффективной.