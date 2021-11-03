Власти Марий Эл введут локдаун в случае ухудшения эпидситуации в регионе

ТАСС, 3 ноября. Власти Марий Эл могут ввести локдаун и перевести школьников на удаленку в случае ухудшения эпидситуации и снижения темпов вакцинации в регионе. Об этом журналистам сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава региона [Александр Евстифеев] отметил, в случае ухудшения ситуации и снижения темпа вакцинации власти будут вынуждены ввести локдаун, перевести школьников на удаленку, закрыть общепит, культурные и спортивные учреждения, сферу бытовых услуг и другие сферы", - сообщили в пресс-службе.

Евстифеев отметил, что ежедневно в больницы поступает более 100 заболевших, у большинства из них 70% и более поражения легких. По его словам, врачи работают на пределе возможного. В связи с этим он обратился к руководителям хозяйствующих субъектов и жителям республики в преддверии праздничных дней с просьбой активно вакцинироваться.

"Только массовая вакцинация спасает нас от принятия крайних мер. Призываю жителей республики вакцинироваться", - приводит пресс-служба слова Александра Евстифеева.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 1 декабря. В регионе по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в Марий Эл с 22 октября. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 22 899 случаев заражения коронавирусом, 20 180 пациентов выздоровели, 692 умерли. За сутки выявлены 128 случаев заражения.